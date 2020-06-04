В МИД назвали основной источник кибератак на Россию из-за рубежа

"В 2019-2020 годах с территории ФРГ на Россию, на соответствующие объекты инфраструктуры России было совершено самое большое число кибератак. В этой связи Российский национальный координационный центр по компьютерным инцидентам направил немецким контрагентам 75 сообщений. И лишь в 7 случаях российской стороной были получены ответы", - заявила Захарова на своём онлайн-брифинге.