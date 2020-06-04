Пропуск в МФЦ москвичи могут оформить с сегодняшнего дня

Москвичи для получения услуг в МФЦ должны получить разовый пропуск, его можно будут получать неограниченное число раз в неделю. Пропуск можно оформить с сегодняшнего дня, для этого необходимо в разделе "тип цифрового пропуска" выбрать "Посещение медицинской организации, МФЦ или осуществление волонтерской деятельности". После чего указать адрес отправления, адрес МФЦ и его наименование.