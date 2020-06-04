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Пропуск в МФЦ москвичи могут оформить с сегодняшнего дня
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РИА Новости

Пропуск в МФЦ москвичи могут оформить с сегодняшнего дня

17:06 04.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пропуск для посещения МФЦ жители Москвы могут оформить с сегодняшнего дня, следует из данных сайта для выдачи цифровых пропусков nedoma.mos.ru.
Москвичи для получения услуг в МФЦ должны получить разовый пропуск, его можно будут получать неограниченное число раз в неделю. Пропуск можно оформить с сегодняшнего дня, для этого необходимо в разделе "тип цифрового пропуска" выбрать "Посещение медицинской организации, МФЦ или осуществление волонтерской деятельности". После чего указать адрес отправления, адрес МФЦ и его наименование.
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Ранее мэр Москвы подписал указ о необходимости разового пропуска для получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг.
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