В МИД прокомментировали беспорядки в США

"Собственно говоря, все видели, как на многочисленных кадрах из городов США против мирных демонстрантов используется слезоточивый газ, другие спецсредства, фактически на поток поставлены аресты, задержания, а для устрашения участников даже использовались вертолеты в ходе выступлений и митингов пострадали многие представители СМИ, в том числе и российские", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.