Швеция снимет ограничения на поездки внутри страны

"Швеция на пути к улучшению ситуации. С 13 июня люди, у которых нет симптомов заболевания, могут путешествовать по стране. При этом ситуация по-прежнему остается серьезной, опасность еще не миновала", - заявил Лёвен. Он добавил также, что в случае, если число случаев заражения снова начнет расти, ограничительные меры снова будут введены.