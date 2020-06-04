Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:28
https://ria.ru/20200604/1572474230.html
Швеция снимет ограничения на поездки внутри страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571449036_0:329:2777:1891_1036x0_80_0_0_424a4ed99a6301c3f4933fa76d453866.jpg
РИА Новости

Швеция снимет ограничения на поездки внутри страны

17:03 04.06.2020 (обновлено: 18:28 04.06.2020)
218
© REUTERS / TT News Agency/ Fredrik Sandberg Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
© REUTERS / TT News Agency/ Fredrik Sandberg
СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Агентство здравоохранения Швеции с 13 июня отзывает рекомендации избегать поездок внутри страны, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе пресс-конференции в четверг.
"Швеция на пути к улучшению ситуации. С 13 июня люди, у которых нет симптомов заболевания, могут путешествовать по стране. При этом ситуация по-прежнему остается серьезной, опасность еще не миновала", - заявил Лёвен. Он добавил также, что в случае, если число случаев заражения снова начнет расти, ограничительные меры снова будут введены.
В настоящее время действует рекомендация не совершать поездки длительностью дольше 1-2 часов на автомобиле. При этом жесткие ограничительные меры не вводились, контроль за передвижением граждан не ведется.
Правительство Швеции в отличие от многих других стран не стало вводить строгий локдаун из-за распространения коронавируса, в стране продолжали работать детские сады, начальные школы, рестораны и фитнес-центры. Ограничительные меры включают среди прочего запрет на собрания более 50 человек, кафе не могут обслуживать посетителей у стойки, запрещено посещение домов престарелых. Университеты, старшие классы школ и сотрудники компаний, где это возможно, переведены на удаленный режим работы. Людей призывают соблюдать социальную дистанцию и избегать лишних социальных контактов.
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
3 июня, 15:05Распространение нового коронавируса
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
На сегодняшний день число заразившихся в Швеции превысило 40 тысяч человек, зафиксировано более 4,5 тысяч смертельных случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
011000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Стефан ЛёвенКоронавирусыШвецияВ мире
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции начнут тестировать на коронавирус всех, у кого есть симптомы
Стокгольм
Швеция разрешит въезд сезонным рабочим с 8 июня
Туристы на одной из улиц Милана
В Италии рассказали, что нельзя делать туристам и местным жителям
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
В Латвии снимут режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Маски останутся составной частью нашей жизни, считает чешский эпидемиолог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния