Швеция снимет ограничения на поездки внутри страны

СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Агентство здравоохранения Швеции с 13 июня отзывает рекомендации избегать поездок внутри страны, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе пресс-конференции в четверг.
"Швеция на пути к улучшению ситуации. С 13 июня люди, у которых нет симптомов заболевания, могут путешествовать по стране. При этом ситуация по-прежнему остается серьезной, опасность еще не миновала", - заявил Лёвен. Он добавил также, что в случае, если число случаев заражения снова начнет расти, ограничительные меры снова будут введены.
В настоящее время действует рекомендация не совершать поездки длительностью дольше 1-2 часов на автомобиле. При этом жесткие ограничительные меры не вводились, контроль за передвижением граждан не ведется.
Правительство Швеции в отличие от многих других стран не стало вводить строгий локдаун из-за распространения коронавируса, в стране продолжали работать детские сады, начальные школы, рестораны и фитнес-центры. Ограничительные меры включают среди прочего запрет на собрания более 50 человек, кафе не могут обслуживать посетителей у стойки, запрещено посещение домов престарелых. Университеты, старшие классы школ и сотрудники компаний, где это возможно, переведены на удаленный режим работы. Людей призывают соблюдать социальную дистанцию и избегать лишних социальных контактов.
На сегодняшний день число заразившихся в Швеции превысило 40 тысяч человек, зафиксировано более 4,5 тысяч смертельных случаев.
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