После вспышки COVID-19 в Плесском интернате для пожилых пройдет проверка

По данным на 28 мая, COVID-19 в Плесском доме-интернате Ивановской области был подтвержден у 54 человек - трех сотрудников и 51 пациента. В среду, 3 июня, сообщалось, что положительные тесты выявлены у 129 постояльцев и четырех сотрудников.