После вспышки COVID-19 в Плесском интернате для пожилых пройдет проверка

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области начала проверку информации о вспышке коронавирусной инфекции в Плесском доме-интернате, где заболели 129 постояльцев и четверо сотрудников, информирует надзорное ведомство.
По данным на 28 мая, COVID-19 в Плесском доме-интернате Ивановской области был подтвержден у 54 человек - трех сотрудников и 51 пациента. В среду, 3 июня, сообщалось, что положительные тесты выявлены у 129 постояльцев и четырех сотрудников.
"Прокуратура Ивановской области по сообщениям, размещенным в сети интернет, о выявленных фактах заражения новой коронавирусной инфекцией в ОБСУСО "Плёсский дом-интернат для престарелых и инвалидов" организовала проверку соблюдения указанным учреждением санитарно-эпидемиологического законодательства", - информирует надзорное ведомство.
В Ивановской области зарегистрированы 2322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.