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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T17:03
https://ria.ru/20200604/1572474088.html
После вспышки COVID-19 в Плесском интернате для пожилых пройдет проверка
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

После вспышки COVID-19 в Плесском интернате для пожилых пройдет проверка

17:03 04.06.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области начала проверку информации о вспышке коронавирусной инфекции в Плесском доме-интернате, где заболели 129 постояльцев и четверо сотрудников, информирует надзорное ведомство.
По данным на 28 мая, COVID-19 в Плесском доме-интернате Ивановской области был подтвержден у 54 человек - трех сотрудников и 51 пациента. В среду, 3 июня, сообщалось, что положительные тесты выявлены у 129 постояльцев и четырех сотрудников.
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"Прокуратура Ивановской области по сообщениям, размещенным в сети интернет, о выявленных фактах заражения новой коронавирусной инфекцией в ОБСУСО "Плёсский дом-интернат для престарелых и инвалидов" организовала проверку соблюдения указанным учреждением санитарно-эпидемиологического законодательства", - информирует надзорное ведомство.
В Ивановской области зарегистрированы 2322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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