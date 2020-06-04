Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись с места разлива топлива в Норильске.
На кадрах видна территория ТЭЦ-3, где произошла утечка, дымящийся автомобиль и несколько пожарных машин. Также на видео попала большая лужа разливающейся нефти.
По данным следствия, в результате повреждения резервуара топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
Ранее на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело.