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2020-06-04T16:59
https://ria.ru/20200604/1572473870.html
В МИД оценили ситуацию вокруг Гонконга
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РИА Новости

В МИД оценили ситуацию вокруг Гонконга

16:59 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США, инициируя шаги по Гонконгу в Совете безопасности ООН, пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона сочла неприемлемой инициативу США и Великобритании организовать 29 мая на площадке Совета безопасности ООН обсуждение ситуации в Гонконге. Такие действия подрывают суверенитет КНР, они являются грубым нарушением закрепленных в Уставе ООН основополагающих норм международного права. И мы считаем, они продиктованы ничем иным как желанием свести счеты с внешнеполитическим противником. В общем-то немало уже было сделано на ниве американо-китайских отношений со стороны Вашингтона для того, чтобы их испортить", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
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Она отметила, что в компетенцию Совета безопасности ООН входят исключительно вопросы, непосредственно связанные с угрозами миру и безопасности.
"Попытки наполнить повестку Совбеза ООН сюжетами, которые выходят за рамки его мандата, контрпродуктивны и чреваты снижением эффективности и ослаблением авторитета этого органа. Напомню, он имеет важнейшее значение для современной системы международных отношений", - добавила Захарова.
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Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
На прошлой неделе постпредство США при ООН запросило проведение заседания Совбеза для обсуждения этой ситуации. Однако Китай и Россия не поддержали это предложение, считая, что вопрос Гонконга не относится к повестке Совета Безопасности ООН, так как является внутренним делом Китая. В итоге США и Великобритания инициировали разговор на эту тему в СБ в разделе "разное".
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Мария ЗахароваСовет Безопасности ООНКитайООНВашингтон (город)СШАВ мире
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