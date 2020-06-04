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2020-06-04T16:58
https://ria.ru/20200604/1572473815.html
В ДНР назвали повреждение камер ОБСЕ попыткой ВСУ скрыть нарушения
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РИА Новости

В ДНР назвали повреждение камер ОБСЕ попыткой ВСУ скрыть нарушения

16:58 04.06.2020
2015
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМиссия ОБСЕ в Донбассе
Миссия ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Миссия ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Огонь по камерам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе участка отвода сил в Донбассе был целенаправленным и свидетельствует о попытке украинских силовиков скрыть нарушения от наблюдателей, заявил журналистам в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что камеры ОБСЕ в районе участка разведения сил у населенного пункта Петровского в Донбассе повреждены огнем с позиций украинских силовиков. В отчете миссии от 3 июня указано, что "огонь вели с запада ‑ северо‑запада".
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Представитель ДНР в СЦКК заявил, что в связи с повреждением камер было проведено разбирательство. По его словам, огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Викторовка из крупнокалиберной снайперской винтовки Barrett M82 в направлении подконтрольного ДНР Петровского.
"Ввиду отсутствия подразделений Народной милиции ДНР в этом направлении единственным объектом, по которому мог вестись прицельный огонь, была камера СММ ОБСЕ... Целенаправленное уничтожение камер миссии свидетельствует о желании украинской стороны скрыть неудобную правду о совершаемых вооруженными формированиями Украины нарушениях рамочного решения (о разведении сил – ред.) и режима прекращения огня", - заявил представитель ведомства.
По его словам, в среду миссия ОБСЕ зафиксировала украинских силовиков на ранее оставленных позициях на участке отвода сил, что было отражено в отчете.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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