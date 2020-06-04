В ДНР назвали повреждение камер ОБСЕ попыткой ВСУ скрыть нарушения

Ранее в ДНР заявили, что камеры ОБСЕ в районе участка разведения сил у населенного пункта Петровского в Донбассе повреждены огнем с позиций украинских силовиков. В отчете миссии от 3 июня указано, что "огонь вели с запада ‑ северо‑запада".