Прокуратура проверяет предприятия в Кузбассе, где пострадали горняки

"Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проверяет разрез "Инской" и шахту "Бутовская" в связи с несчастными случаями, произошедшими на этих предприятиях", – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.