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Прокуратура проверяет предприятия в Кузбассе, где пострадали горняки
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РИА Новости

Прокуратура проверяет предприятия в Кузбассе, где пострадали горняки

16:53 04.06.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проверяет разрез "Инской" и шахту "Бутовская", на которых из-за несчастных случаев в среду вечером пострадали горняки, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на угледобывающем предприятии в Беловском районе проходчик участка 1968 года рождения при монтажных работах был придавлен частью механизма и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Центр охраны здоровья шахтеров. На шахте в Кемерово рабочий 1990 года рождения был придавлен отслоившейся горной массой, госпитализирован в стационар областного центра в тяжёлом состоянии и прооперирован.
"Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проверяет разрез "Инской" и шахту "Бутовская" в связи с несчастными случаями, произошедшими на этих предприятиях", – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
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КемеровоКемеровская областьПроисшествия
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