Захарова отметила взаимовыгодный характер российско-турецких отношений

Представитель МИД опровергла слова американского дипломата. "Российско-турецкое взаимодействие в Сирии чиновник назвал, цитата, "суррогатным союзом, обречённым на развал". Особое удивление вызывают намёки на некий неравноправный характер наших отношений с Анкарой по этому вопросу, на давление, которое в контексте сирийских событий Россия якобы оказывает на турецких партнеров в сфере энергетики, торговли, туризма. Заметим в этой связи, что солидные результаты нашего многопланового сотрудничества, собственно, и стали возможными благодаря выстраиванию связей на взаимовыгодной и, главное, взаимоуважительной основе без диктата и назидания", - сказала Захарова на брифинге.