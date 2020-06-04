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2020-06-04T16:52
https://ria.ru/20200604/1572473483.html
Захарова отметила взаимовыгодный характер российско-турецких отношений
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РИА Новости

Захарова отметила взаимовыгодный характер российско-турецких отношений

16:52 04.06.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отношения Москвы и Анкары носят взаимовыгодный и взаимоуважительный характер без какого-либо давления, в отличие от угроз санкционного наказания, которые периодически доносятся из Вашингтона в адрес Турции - своего союзника по НАТО, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера.
Ранее Палмер заявил, что Вашингтон обеспокоен желанием Турции укреплять сотрудничество с Россией. Выступая на видеоконференции, организованной германским Фондом Маршалла в Вашингтоне, он отметил, что "беспокойство", в частности, касается приобретения Анкарой российской военной техники, а это "неуместно" для партнера по НАТО. Он добавил, что союзнические отношения США и Турции "сильно отличаются" от отношений Анкары и Москвы, и предположил, что турецкая сторона "в конечном счёте разочаруется в качестве своих отношений" с РФ, а Москва "предаст" доверие Турции. Говоря о ситуации в Сирии, Палмер отметил, что сейчас в Идлибе "сохраняется хрупкое перемирие", но США "не ожидают, что оно продлится".
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Представитель МИД опровергла слова американского дипломата. "Российско-турецкое взаимодействие в Сирии чиновник назвал, цитата, "суррогатным союзом, обречённым на развал". Особое удивление вызывают намёки на некий неравноправный характер наших отношений с Анкарой по этому вопросу, на давление, которое в контексте сирийских событий Россия якобы оказывает на турецких партнеров в сфере энергетики, торговли, туризма. Заметим в этой связи, что солидные результаты нашего многопланового сотрудничества, собственно, и стали возможными благодаря выстраиванию связей на взаимовыгодной и, главное, взаимоуважительной основе без диктата и назидания", - сказала Захарова на брифинге.
"Периодически озвучиваемые Вашингтоном угрозы санкционного наказания Турции, а она является союзником США по НАТО, а угрозы раздавались за приобретение ЗРК С-400 "Триумф". эти заявления и это давление как раз демонстрируют дефекты от различного рода союзничества по американскому образцу", - добавила она.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияВ мире
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