Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Врачи в Врачи в Нидерландах обнаружили связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса , сообщило издание Dutch News со ссылкой на врачей больницы в городе Неймеген

"Мы обнаружил, что люди, которые умерли от вируса или попали в интенсивную терапию из-за осложнений, имели гораздо более низкий уровень витамина K по сравнению со здоровыми людьми. Мы думаем, что есть связь между витамином К и прогрессированием заболевания", - заявил специалист по легким Роб Янсен.

Больница в городе Неймеген планирует продолжить исследования связи коронавируса и витамина К. "Было бы здорово, если бы витамин К мог помочь смягчить симптомы. Но это должно быть безопасно. Например, люди, у которых тромбоз или которые принимают разжижающие кровь препараты, не могут принимать его", - добавил врач.

Витамин К, который содержится, например, в яйцах или шпинате, обеспечивает нормальный уровень коагуляции крови, а также играет важную роль в синтезировании белков в тканях организма.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нет доказательств, что какой-либо витамин, в том числе витамин С, может вылечить от COVID-19. При этом, по его словам, ВОЗ в курсе, что в ряде стран отдельные витамины используются во время лечения COVID-19.