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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T16:50
https://ria.ru/20200604/1572473361.html
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

16:50 04.06.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Врачи в Нидерландах обнаружили связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса, сообщило издание Dutch News со ссылкой на врачей больницы в городе Неймеген.
"Мы обнаружил, что люди, которые умерли от вируса или попали в интенсивную терапию из-за осложнений, имели гораздо более низкий уровень витамина K по сравнению со здоровыми людьми. Мы думаем, что есть связь между витамином К и прогрессированием заболевания", - заявил специалист по легким Роб Янсен.
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Больница в городе Неймеген планирует продолжить исследования связи коронавируса и витамина К. "Было бы здорово, если бы витамин К мог помочь смягчить симптомы. Но это должно быть безопасно. Например, люди, у которых тромбоз или которые принимают разжижающие кровь препараты, не могут принимать его", - добавил врач.
Витамин К, который содержится, например, в яйцах или шпинате, обеспечивает нормальный уровень коагуляции крови, а также играет важную роль в синтезировании  белков в тканях организма. 
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Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нет доказательств, что какой-либо витамин, в том числе витамин С, может вылечить от COVID-19. При этом, по его словам, ВОЗ в курсе, что в ряде стран отдельные витамины используются во время лечения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНеймегенЗдоровье - ОбществоВОЗНидерландыВ мире
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