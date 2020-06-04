МИД надеется, что Турция выполнит обязательства по Идлибу

"И на этом фоне мы обратили внимание на ряд публикаций, в которых говорится о планах по переформатированию "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Речь идет об очередном ребрендинге группировки с целью представить ее в качестве некой политической оппозиции. Мы уже неоднократно на протяжении уже целого ряда лет подчеркивали, и я хотела бы сделать это еще раз сегодня, - подобные заигрывания с террористами, которые признаны террористами Советом безопасности ООН, попытки разделить их на неких идеологизированных и светских, плохих и хороших, отъявленных и умеренных, как известно, до добра никого не доводили. Рассчитываем, что турецкие партнеры выполнят свои обязательства по нейтрализации радикалов, которые контролируют Идлиб", - отметила она.