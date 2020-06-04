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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-04T16:52
https://ria.ru/20200604/1572473318.html
МИД надеется, что Турция выполнит обязательства по Идлибу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572103042_0:76:1276:794_1036x0_80_0_0_d39dfb439996cc07361835bba29b58a5.jpg
РИА Новости

МИД надеется, что Турция выполнит обязательства по Идлибу

16:49 04.06.2020 (обновлено: 16:52 04.06.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Заигрывания с террористами" никого не доводили до добра, РФ надеется, что Турция выполнит свои обязательства по нейтрализации радикалов, которые контролируют сирийский Идлиб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, в Идлибской зоне деэскалации в целом соблюдается режим прекращения огня, продолжается совместное российско-турецкое патрулирование отрезка трассы М-4, однако работа по выполнению дополнительного протокола от 5 марта наталкивается на активное противодействие боевиков.
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Вчера, 11:17Обострение ситуации в Идлибе
В Идлибе прошел пятнадцатый российско-турецкий патруль
Она добавила, что 27 мая во время движения турецких патрульных сил террористы совершили подрыв фугаса, в результате один турецкий военнослужащий погиб, другой был ранен. "Это лишний раз подтверждает тот факт, что в Идлибе хозяйничают террористы. Они признаны таковыми Советом безопасности ООН", - отметила Захарова на брифинге в четверг.
"И на этом фоне мы обратили внимание на ряд публикаций, в которых говорится о планах по переформатированию "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Речь идет об очередном ребрендинге группировки с целью представить ее в качестве некой политической оппозиции. Мы уже неоднократно на протяжении уже целого ряда лет подчеркивали, и я хотела бы сделать это еще раз сегодня, - подобные заигрывания с террористами, которые признаны террористами Советом безопасности ООН, попытки разделить их на неких идеологизированных и светских, плохих и хороших, отъявленных и умеренных, как известно, до добра никого не доводили. Рассчитываем, что турецкие партнеры выполнят свои обязательства по нейтрализации радикалов, которые контролируют Идлиб", - отметила она.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Военные действия в провинции Идлиб
3 июня, 22:17
Террористы обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб
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Война в СирииВойна в СирииМария ЗахароваВладимир ПутинМоскваТурцияСирияООНВ мире
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