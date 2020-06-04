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2020-06-04T16:59
https://ria.ru/20200604/1572473258.html
В МИД назвали заявления Берлина о российских хакерских атаках чушью
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РИА Новости

В МИД назвали заявления Берлина о российских хакерских атаках чушью

16:49 04.06.2020 (обновлено: 16:59 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Берлина по "хакерским атакам" Москвы на Бундестаг "абсурдом".
"Звучавшие неоднократно громкие заявления о том, что никто, кроме Москвы, эту кибератаку совершить не мог, поэтому это стопроцентно Москва, поскольку ее осуществление было невозможно без использования некоего особого государственного ресурса – это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Ранее МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что не располагает данными по хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия усмотрела "российский" след.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
29 мая, 14:15
МИД ФРГ раскрыл детали санкций против хакеров, атаковавших бундестаг
Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Бундестаг ГерманииБерлин (город)В мире
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