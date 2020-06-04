В МИД назвали заявления Берлина о российских хакерских атаках чушью

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Берлина по "хакерским атакам" Москвы на Бундестаг "абсурдом".

"Звучавшие неоднократно громкие заявления о том, что никто, кроме Москвы, эту кибератаку совершить не мог, поэтому это стопроцентно Москва, поскольку ее осуществление было невозможно без использования некоего особого государственного ресурса – это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Ранее МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что не располагает данными по хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия усмотрела "российский" след.