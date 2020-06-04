В Верхневолжье реализуют инвестпроект в сфере экологии

"Сейчас важно создать эффективную систему переработки твёрдых коммунальных отходов. Перед нами стоит три задачи - внедрение раздельного сбора ТКО, переработка, безопасное и экологически чистое складирование отходов. Ранее говорили уже о том, что в наш регион не будем завозить мусор из других субъектов страны", - сказал губернатор области Игорь Руденя во время посещения предприятия, расположенного в промышленной зоне Лазурное.