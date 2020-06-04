В Верхневолжье реализуют инвестпроект в сфере экологии

ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Перспективы строительства в Верхневолжье современного, экологически безопасного автоматического комплекса по сбору, сортировке и переработке твердых комунальных отходов (ТКО) обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета директоров ГК "Экомашгрупп".
"Экомашгрупп" - предприятие полного цикла, которое проектируют и производит оборудование для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. За весь период работы предприятие поставило оборудование более чем на 100 мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 миллионов тонн в год.
"Сейчас важно создать эффективную систему переработки твёрдых коммунальных отходов. Перед нами стоит три задачи - внедрение раздельного сбора ТКО, переработка, безопасное и экологически чистое складирование отходов. Ранее говорили уже о том, что в наш регион не будем завозить мусор из других субъектов страны", - сказал губернатор области Игорь Руденя во время посещения предприятия, расположенного в промышленной зоне Лазурное.
Глава региона и председатель Совета Директоров компании обсудили также возможные формы поддержки со стороны областного правительства, включая льготные займы, решение вопросов предоставления земельных участков для расширения производства и другие.
"Мусорная реформа" стартовала в Тверской области 1 января 2019 года.