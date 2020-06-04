В районе подтопленного поселка в Мурманской области объявили режим ЧС

МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Кольском районе Мурманской области , где в поселке Кильдинстрой затопило порядка 30 дачных домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

"В 14.30 в Кольском районе объявлен режим ЧС межмуниципального характера. На данный момент подтоплено 26 домов и 8 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 16.00 четверга на месте подтопления ДНТ "Кильдинское" работает оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области и другие службы.

Спасатели обошли дворы поселка, объяснили ситуацию и выяснили необходимость оказания помощи. "Обратилось за помощью об эвакуации 14 человек. Все они доставлены во временный пункт размещения в поселке Кильдинстрой, питание организовано. Пункт был организован местной администрацией", - пояснили в ведомстве.

В четверг из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола Кольского района Мурманской области произошло подтопление 30 домов и 50 приусадебных участков в дачном товариществе "Кильдинское". Товарищество не является населенным пунктом, используется для строительства дачных домов с хозпостройками. Постоянно проживающих граждан нет, уточнили в ГУ МЧС.

По данным региональных властей, уровень воды в Коле уже преодолел неблагоприятную отметку, и вечером может еще подняться, а по данным местного гидрометцентра, в ближайшие сутки улучшения ситуации не прогнозируется.

Первого июня в Кольском районе из-за подъема воды в той же реке Коле произошло обрушение железнодорожного моста, из-за чего прервалось железнодорожное сообщение Мурманска с остальной частью России. Частично сообщение планируется восстановить к 23 июня, полностью – к октябрю.