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2020-06-04T16:52
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В районе подтопленного поселка в Мурманской области объявили режим ЧС
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РИА Новости

В районе подтопленного поселка в Мурманской области объявили режим ЧС

16:52 04.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПаводок в Мурманской области
Паводок в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Кольском районе Мурманской области, где в поселке Кильдинстрой затопило порядка 30 дачных домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В 14.30 в Кольском районе объявлен режим ЧС межмуниципального характера. На данный момент подтоплено 26 домов и 8 придомовых территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 16.00 четверга на месте подтопления ДНТ "Кильдинское" работает оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области и другие службы.
Спасатели обошли дворы поселка, объяснили ситуацию и выяснили необходимость оказания помощи. "Обратилось за помощью об эвакуации 14 человек. Все они доставлены во временный пункт размещения в поселке Кильдинстрой, питание организовано. Пункт был организован местной администрацией", - пояснили в ведомстве.
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В четверг из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола Кольского района Мурманской области произошло подтопление 30 домов и 50 приусадебных участков в дачном товариществе "Кильдинское". Товарищество не является населенным пунктом, используется для строительства дачных домов с хозпостройками. Постоянно проживающих граждан нет, уточнили в ГУ МЧС.
По данным региональных властей, уровень воды в Коле уже преодолел неблагоприятную отметку, и вечером может еще подняться, а по данным местного гидрометцентра, в ближайшие сутки улучшения ситуации не прогнозируется.
Первого июня в Кольском районе из-за подъема воды в той же реке Коле произошло обрушение железнодорожного моста, из-за чего прервалось железнодорожное сообщение Мурманска с остальной частью России. Частично сообщение планируется восстановить к 23 июня, полностью – к октябрю.
Река Роста 27 мая затопила участок федеральной трассы "Кола", был закрыт автоподъезд к Мурманску. Затопленными оказались складские помещения. Кроме того, еще ряд территорий закрыты из-за разлива реки Лотты. Местные власти объясняют последствия паводка небывало снежной зимой.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МурманскМурманская областьПроисшествия
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