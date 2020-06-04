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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T16:48
https://ria.ru/20200604/1572472975.html
В Азербайджане продлили закрытие аэропортов до 1 июля
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

В Азербайджане продлили закрытие аэропортов до 1 июля

16:44 04.06.2020 (обновлено: 16:48 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БАКУ, 4 июн – РИА Новости. Все аэропорты Азербайджана будут закрыты до 1 июля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Ранее оперативный штаб при кабмине продлил срок закрытия границ до 15 июня для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции.
"До 1 июля 2020 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов", - сообщает пресс-служба.
Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло в четверг 6522, за сутки выявлены 262 новых случая, число выздоровевших достигло 3737, число жертв вируса возросло до 78.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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