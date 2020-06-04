В Азербайджане продлили закрытие аэропортов до 1 июля

БАКУ, 4 июн – РИА Новости. Все аэропорты Все аэропорты Азербайджана будут закрыты до 1 июля из-за угрозы распространения коронавируса , сообщает в четверг пресс-служба "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Ранее оперативный штаб при кабмине продлил срок закрытия границ до 15 июня для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции.

"До 1 июля 2020 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов", - сообщает пресс-служба.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло в четверг 6522, за сутки выявлены 262 новых случая, число выздоровевших достигло 3737, число жертв вируса возросло до 78.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.