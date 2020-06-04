Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он объяснил, что перед вакцинацией, необходимо проверить иммунитет при помощи общего анализа крови с лейкоцитарной формулой.
"Элементарный анализ крови сделать для начала и посмотреть: если там отклонения есть, то не надо прививать, а если никаких отклонений нет и все в пределах нормы, то почему отказываться от прививки", — сказал специалист.
Он добавил, что такой анализ можно сделать при ежегодной диспансеризации, и предложил ввести штраф за отказ от ее прохождения.
"Не прошел диспансеризацию, тебе штраф, как в Германии, в размере месячного оклада. Наш народ попробуйте как-то по-другому заставить", — считает Болибок.
При гриппе, коронавирусе и других сезонных инфекциях меры профилактики одинаковые, добавил медик.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти 6,4 миллиона инфицированных, 378 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения превысило 440 тысяч, 5384 человека скончались, более 200 тысяч вылечились.
С 12 мая начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что часть ограничительных мер может сохраняться до появления вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.