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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T17:20
https://ria.ru/20200604/1572472844.html
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_0:181:2951:1841_1036x0_80_0_0_6c189d00eaad7984ce7f5c3b61088dcb.jpg
РИА Новости

Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса

16:41 04.06.2020 (обновлено: 17:20 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он объяснил, что перед вакцинацией, необходимо проверить иммунитет при помощи общего анализа крови с лейкоцитарной формулой.

"Элементарный анализ крови сделать для начала и посмотреть: если там отклонения есть, то не надо прививать, а если никаких отклонений нет и все в пределах нормы, то почему отказываться от прививки", — сказал специалист.

Он добавил, что такой анализ можно сделать при ежегодной диспансеризации, и предложил ввести штраф за отказ от ее прохождения.
"Не прошел диспансеризацию, тебе штраф, как в Германии, в размере месячного оклада. Наш народ попробуйте как-то по-другому заставить", — считает Болибок.
При гриппе, коронавирусе и других сезонных инфекциях меры профилактики одинаковые, добавил медик.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти 6,4 миллиона инфицированных, 378 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения превысило 440 тысяч, 5384 человека скончались, более 200 тысяч вылечились.
С 12 мая начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что часть ограничительных мер может сохраняться до появления вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Как вы уже надоели со своими штрафами. Скоро и шага не сделаешь, без штрафов.
4 июня, 17:31
Я В ТАНКЕ
2900003
Этот болибок сам хоть знает, что такое диспасеризация ? Это сплошное надувательство. Конечно, если ты проявишь чудеса настойчивости то может тебя и обследуют как надо. И если чего найдут то и будут лечить. А так это мероприятие сродни обходу врачей для водителей например.
4 июня, 17:48
yyyu55 yu55
2500002
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