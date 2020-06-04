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2020-06-04T16:40
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Захарова заявила о необходимости гуманитарного соглашения по Венесуэле
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РИА Новости

Захарова заявила о необходимости гуманитарного соглашения по Венесуэле

16:40 04.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва готова содействовать заключению гуманитарного соглашения по Венесуэле, оно назрело на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Борьба с COVID-19 требует объединения усилий, и назрело заключение большого гуманитарного соглашения. Мы готовы поддержать такое мирное политическое решение, которое будет выработано, еще раз повторим, самими венесуэльцами. Мы готовы оказать конструктивное содействие в его реализации при полном, подчеркиваю, уважении суверенитета Венесуэлы", - сказала Захарова.
По последним данным, в Венесуэле зарегистрированы 1819 случаев заболевания коронавирусом, 18 человек погибли.
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Мария ЗахароваМоскваВенесуэлаВ мире
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