Захарова заявила о необходимости гуманитарного соглашения по Венесуэле

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва готова содействовать заключению гуманитарного соглашения по Венесуэле, оно назрело на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Борьба с COVID-19 требует объединения усилий, и назрело заключение большого гуманитарного соглашения. Мы готовы поддержать такое мирное политическое решение, которое будет выработано, еще раз повторим, самими венесуэльцами. Мы готовы оказать конструктивное содействие в его реализации при полном, подчеркиваю, уважении суверенитета Венесуэлы", - сказала Захарова.
По последним данным, в Венесуэле зарегистрированы 1819 случаев заболевания коронавирусом, 18 человек погибли.