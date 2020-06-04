Захарова заявила о необходимости гуманитарного соглашения по Венесуэле

"Борьба с COVID-19 требует объединения усилий, и назрело заключение большого гуманитарного соглашения. Мы готовы поддержать такое мирное политическое решение, которое будет выработано, еще раз повторим, самими венесуэльцами. Мы готовы оказать конструктивное содействие в его реализации при полном, подчеркиваю, уважении суверенитета Венесуэлы", - сказала Захарова.