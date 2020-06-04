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2020-06-04T16:38
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Лукашенко обвинил в мошенничестве одного из соперников по выборам
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РИА Новости

Лукашенко обвинил в мошенничестве одного из соперников по выборам

16:38 04.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один из потенциальных кандидатов на президентский пост причастен к мошенническим действиям.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.

"Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?" - цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. При этом он не назвал фамилии претендента на высший государственный пост, которого имеет в виду.

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"Я их (потенциальных кандидатов - ред.) пока не критикую. Я просто задаюсь вопросом, когда мне пресс-секретарь кладет обзор всех их заявлений. Думаю: Боже мой, но это же элементарно, ну помолчи ты, постарайся как-то что-то упаковать, чтобы народ против тебя не голосовал", - добавил президент.
Так, он скептически отозвался о звучащих в ходе избирательной кампании подходов к приватизации в стране. "Пусть он (претендент - ред.) объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия, при которых останется не 18 тысяч работающих, а 1,8 тысячи и мы остальным дадим по 500-600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности? У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу… Потому что инвестор больше не оставит", - сказал Лукашенко. Он также задался вопросом, "а что останется на этом предприятии, что оно будет производить"? "Оно будет производить болты и гайки, никаких компетенций, конструкторских новаций и прочего не будет", - добавил Лукашенко.
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