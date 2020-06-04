Лукашенко обвинил в мошенничестве одного из соперников по выборам

"Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?" - цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. При этом он не назвал фамилии претендента на высший государственный пост, которого имеет в виду.

"Я их (потенциальных кандидатов - ред.) пока не критикую. Я просто задаюсь вопросом, когда мне пресс-секретарь кладет обзор всех их заявлений. Думаю: Боже мой, но это же элементарно, ну помолчи ты, постарайся как-то что-то упаковать, чтобы народ против тебя не голосовал", - добавил президент.

Так, он скептически отозвался о звучащих в ходе избирательной кампании подходов к приватизации в стране. "Пусть он (претендент - ред.) объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия, при которых останется не 18 тысяч работающих, а 1,8 тысячи и мы остальным дадим по 500-600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности? У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу… Потому что инвестор больше не оставит", - сказал Лукашенко. Он также задался вопросом, "а что останется на этом предприятии, что оно будет производить"? "Оно будет производить болты и гайки, никаких компетенций, конструкторских новаций и прочего не будет", - добавил Лукашенко.