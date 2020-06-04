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2020-06-04T20:00
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В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся
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РИА Новости

В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

16:38 04.06.2020 (обновлено: 20:00 04.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал бывшего полицейского, которого обвиняют в том, что он насмерть сбил пешехода, сообщила РИА Новости представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
По данным следствия, 2 июня 34-летний полицейский ехал по дороге в Егорьевском городском округе. "Ввиду плохих погодных условий и темного времени суток, а также из-за переключения внимания на рядом сидящего пассажира он совершил наезд на 40-летнего мужчину", — рассказала Врадий.
Водитель скрылся, не вызвав полицию и скорую, а пешеход скончался на месте.
На допросе обвиняемый полностью признал вину, добавила Врадий.
Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что после служебной проверки полицейского уволили, а его непосредственных руководителей привлекли к ответственности.
Мария Крохалева
21 мая, 08:00
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Татьяна ПетроваОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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