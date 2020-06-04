В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

По данным следствия, 2 июня 34-летний полицейский ехал по дороге в Егорьевском городском округе. "Ввиду плохих погодных условий и темного времени суток, а также из-за переключения внимания на рядом сидящего пассажира он совершил наезд на 40-летнего мужчину", — рассказала Врадий.