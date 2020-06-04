В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал бывшего полицейского, которого обвиняют в том, что он насмерть сбил пешехода, сообщила РИА Новости представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
По данным следствия, 2 июня 34-летний полицейский ехал по дороге в Егорьевском городском округе. "Ввиду плохих погодных условий и темного времени суток, а также из-за переключения внимания на рядом сидящего пассажира он совершил наезд на 40-летнего мужчину", — рассказала Врадий.
Водитель скрылся, не вызвав полицию и скорую, а пешеход скончался на месте.
На допросе обвиняемый полностью признал вину, добавила Врадий.
Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что после служебной проверки полицейского уволили, а его непосредственных руководителей привлекли к ответственности.