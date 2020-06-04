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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T16:38
https://ria.ru/20200604/1572472566.html
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/88/1563558898_54:0:1446:783_1036x0_80_0_0_e438aefd7b4b312c0e1351aaf9247230.jpg
РИА Новости

Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования

16:38 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"У нас есть на сегодняшний день пять заявок, это город Москва, город Санкт-Петербург, это Нижегородская область, Республика Карелия и Красноярский край", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
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Он подчеркнул, что ЦИК разработал ряд критериев для определения готовности регионов к проведению дистанционного электронного голосования. Среди них готовность граждан в субъектах, количество избирателей регионов с записями на Госуслугах, готовность общественной палаты субъекта обеспечить наблюдение за ходом голосования, готовность региона обеспечить информационную кампанию и другие.
"Нам действительно очень важно выйти за пределы Москвы. Я хочу поблагодарить всё регионы, которые подали заявки, проявили интерес", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании.
ЦИК заслушал доклады регионов и примет решение о проведении там электронного дистанционного голосования.
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Голосование по поправкам в КонституциюНиколай БулаевЭлла ПамфиловаКонституция РФМоскваКрасноярский крайРеспублика КарелияПолитика
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