Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования

Он подчеркнул, что ЦИК разработал ряд критериев для определения готовности регионов к проведению дистанционного электронного голосования. Среди них готовность граждан в субъектах, количество избирателей регионов с записями на Госуслугах, готовность общественной палаты субъекта обеспечить наблюдение за ходом голосования, готовность региона обеспечить информационную кампанию и другие.