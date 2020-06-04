Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"У нас есть на сегодняшний день пять заявок, это город Москва, город Санкт-Петербург, это Нижегородская область, Республика Карелия и Красноярский край", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он подчеркнул, что ЦИК разработал ряд критериев для определения готовности регионов к проведению дистанционного электронного голосования. Среди них готовность граждан в субъектах, количество избирателей регионов с записями на Госуслугах, готовность общественной палаты субъекта обеспечить наблюдение за ходом голосования, готовность региона обеспечить информационную кампанию и другие.
"Нам действительно очень важно выйти за пределы Москвы. Я хочу поблагодарить всё регионы, которые подали заявки, проявили интерес", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании.
ЦИК заслушал доклады регионов и примет решение о проведении там электронного дистанционного голосования.