Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Сирии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад Аль-Аттыйя обсудили укрепление отношений двух стран и ситуацию в Ливии и Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы укрепления взаимовыгодных российско-катарских связей на основе соответствующих решений и договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Отмечается, что в ходе состоявшейся беседы обсуждалась также текущая региональная повестка дня с акцентом на положение в Сирии и Ливии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
* Террористическая группировка, запрещеная в России.