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2020-06-04T16:38
https://ria.ru/20200604/1572472494.html
Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Сирии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Сирии

16:38 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад Аль-Аттыйя обсудили укрепление отношений двух стран и ситуацию в Ливии и Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы укрепления взаимовыгодных российско-катарских связей на основе соответствующих решений и договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Отмечается, что в ходе состоявшейся беседы обсуждалась также текущая региональная повестка дня с акцентом на положение в Сирии и Ливии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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* Террористическая группировка, запрещеная в России.
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Фахад Мухаммед аль-АттыйяВойна в СирииХалифа ХафтарМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияКатарСирияВ мире
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