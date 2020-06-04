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2020-06-04T16:43
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МИД призвал США не вмешиваться в дела Гонконга
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РИА Новости

МИД призвал США не вмешиваться в дела Гонконга

16:36 04.06.2020 (обновлено: 16:43 04.06.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterСотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело КНР, призывает другие страны отказаться от вмешательства в отношения Китая со своим специальным административным районом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая, призывает внешние силы отказаться от вмешательства в отношения между центральным правительством и специальным административным районом этой страны", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что Соединенные Штаты, инициируя консультации по Гонконгу на площадке Совета Безопасности ООН, "пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником".
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
Вчера, 16:02
Эксперт оценил развитие ситуации вокруг Гонконга
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГонконгКитайСШАВ мире
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