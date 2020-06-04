МИД призвал США не вмешиваться в дела Гонконга

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело КНР, призывает другие страны отказаться от вмешательства в отношения Китая со своим специальным административным районом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая, призывает внешние силы отказаться от вмешательства в отношения между центральным правительством и специальным административным районом этой страны", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что Соединенные Штаты, инициируя консультации по Гонконгу на площадке Совета Безопасности ООН, "пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником".
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