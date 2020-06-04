США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова

"Весьма высокими остаются риски заноса инфекции в печально известный лагерь Аль-Хауль, там находится порядка 68 тысяч человек, и, как известно, Аль-Хауль расположен вблизи с границей с Ираком. Через нее американцы продолжают нелегально завозить различные грузы, нарушая все нормы международного права, все карантинные рекомендации. В случае, если вирус попадет в Аль-Хауль, лагерь станет крупнейшим очагом эпидемии в стране", - сказала Захарова.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



*Террористическая организация, запрещенная в России