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2020-06-04T16:33
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США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова
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РИА Новости

США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова

16:33 04.06.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию через границу в Ираке, нарушая тем самым нормы международного права и карантинные рекомендации, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Весьма высокими остаются риски заноса инфекции в печально известный лагерь Аль-Хауль, там находится порядка 68 тысяч человек, и, как известно, Аль-Хауль расположен вблизи с границей с Ираком. Через нее американцы продолжают нелегально завозить различные грузы, нарушая все нормы международного права, все карантинные рекомендации. В случае, если вирус попадет в Аль-Хауль, лагерь станет крупнейшим очагом эпидемии в стране", - сказала Захарова.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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Война в СирииМария ЗахароваИсламское государствоИракСирияСШАВ мире
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