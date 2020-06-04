Около 140 тонн топлива собрали с поверхности воды после ЧП в Норильске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 140 тонн дизельного топлива с поверхности реки Амбарная собрано после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит АО "НТЭК"), следует из сообщения "Норникеля".
"По состоянию на 4 июня в районе ТЭЦ-3 вывезено 1450 кубометров загрязненного грунта и откачана 201 тонна дизельного топлива. Специалистами северного филиала "Морской спасательной службы" с поверхности реки Амбарная собрано 137 тонн дизельного топлива", - говорится в релизе. На реке выставлено семь линий боновых заграждений. Сбор нефтепродуктов осуществляется во временные емкости.
Отмечается, что в четверг места аварии и локализации последствий загрязнений посетили губернатор Красноярского края Александр Усс и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.
Кроме того, для участия в работах по очистке загрязнений в Норильск прибыла группировка МЧС России в количестве 100 человек и 20 тонн груза. Ожидается прибытие специалистов нефтяных компаний для выработки оптимальных решений по утилизации собранных нефтепродуктов.
В результате внезапной просадки опор под фундаментом дизелехранилища на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла его разгерметизация. Резервуар содержал более 21 тысячи тонн топлива. Загрязняющая жидкость попала на прилегающую площадь, а затем и в безымянный ручей, который впадает в реку Амбарная.
По словам первого вице-президента "Норникеля" Сергей Дяченко, приведенным в сообщении, потенциальной причиной инцидента могло стать растепление грунта в результате аномально мягких температур. При этом он исключил фактор эксплуатационной небрежности в обращении с резервуаром, отметив, что проверка объекта проводится каждые два года по целому перечню критериев.