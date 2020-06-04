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Калужская область
Калужская область
2020-06-04T18:57
https://ria.ru/20200604/1572472203.html
Калужские медики, заразившиеся COVID-19, получили региональные выплаты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387945_0:0:3149:1771_1036x0_80_0_0_8ec081a671b7d394cc2b506687edd333.jpg
РИА Новости

Калужские медики, заразившиеся COVID-19, получили региональные выплаты

16:32 04.06.2020 (обновлено: 18:57 04.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 4 июн - РИА Новости. Более 230 медицинских работников в Калужской области, заразившиеся COVID-19 на работе, получили региональные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Врио губернатора региона Владислав Шапша 15 мая подписал постановление правительства Калужской области о единовременных стимулирующих выплатах медицинским работникам, заразившимся при исполнении должностных обязанностей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.
"На данный момент выплаты уже произведены 235 работникам учреждений здравоохранения области. Они производились в мае в два этапа. Их получили 230 медицинских работников и пять водителей скорой помощи. Следующий раз выплаты планируется произвести 10 июня текущего года", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в регионе также идет работа по выдаче страховых выплат в соответствии с указом президента России "О представлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников".
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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"Данные выплаты начисляются медработникам, которые получили заболевания при исполнении трудовых обязанностей… Выплата составляет 68 тысяч рублей. На данный момент их получили 13 сотрудников медицинских учреждений Калужской области на общую сумму 894,5 тысячи рублей", - сообщил представитель министерства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Калужская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалужская областьОбщество
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