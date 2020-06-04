Калужские медики, заразившиеся COVID-19, получили региональные выплаты

КАЛУГА, 4 июн - РИА Новости. Более 230 медицинских работников в Более 230 медицинских работников в Калужской области , заразившиеся COVID-19 на работе, получили региональные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Врио губернатора региона Владислав Шапша 15 мая подписал постановление правительства Калужской области о единовременных стимулирующих выплатах медицинским работникам, заразившимся при исполнении должностных обязанностей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.

"На данный момент выплаты уже произведены 235 работникам учреждений здравоохранения области. Они производились в мае в два этапа. Их получили 230 медицинских работников и пять водителей скорой помощи. Следующий раз выплаты планируется произвести 10 июня текущего года", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в регионе также идет работа по выдаче страховых выплат в соответствии с указом президента России "О представлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников".

"Данные выплаты начисляются медработникам, которые получили заболевания при исполнении трудовых обязанностей… Выплата составляет 68 тысяч рублей. На данный момент их получили 13 сотрудников медицинских учреждений Калужской области на общую сумму 894,5 тысячи рублей", - сообщил представитель министерства.