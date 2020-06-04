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2020-06-04T16:55
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В МИД допустили новые проникновения в Венесуэлу со стороны США
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РИА Новости

В МИД допустили новые проникновения в Венесуэлу со стороны США

16:32 04.06.2020 (обновлено: 16:55 04.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва допускает возможность нового незаконного проникновения в Венесуэлу со стороны США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На днях официально объявлено, что на территорию соседней Колумбии из США будут переброшены подразделения бригады содействия сил безопасности. Речь идёт о нескольких сотнях так называемых "военных советниках". Они имеют опыт службы в Афганистане. В Латинскую Америку такие специалисты направляются впервые. С трудом верится, что они займутся, как объявлено, содействием безопасности. Их пребывание в непосредственной близости от Венесуэлы - просто сигнал, что новое незаконное проникновение в страну возможно в любой момент", - заявила Захарова в ходе онлайн-брифинга.
Она отметила также заявление главы Южного командования ВС США адмирала Крейга Фолла, что эти советники "будут задействованы на продвижении неких идеалов и ценностей". "Это трудно рассматривать все иначе, чем скрытую угрозу и провокацию", - прокомментировала представитель МИД РФ.
Вид на Каракас
Вчера, 16:29
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Мария ЗахароваВооруженные силы СШАМоскваВенесуэлаСШАВ мире
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