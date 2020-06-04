В МИД допустили новые проникновения в Венесуэлу со стороны США

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва допускает возможность нового незаконного проникновения в Венесуэлу со стороны США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На днях официально объявлено, что на территорию соседней Колумбии из США будут переброшены подразделения бригады содействия сил безопасности. Речь идёт о нескольких сотнях так называемых "военных советниках". Они имеют опыт службы в Афганистане. В Латинскую Америку такие специалисты направляются впервые. С трудом верится, что они займутся, как объявлено, содействием безопасности. Их пребывание в непосредственной близости от Венесуэлы - просто сигнал, что новое незаконное проникновение в страну возможно в любой момент", - заявила Захарова в ходе онлайн-брифинга.
Она отметила также заявление главы Южного командования ВС США адмирала Крейга Фолла, что эти советники "будут задействованы на продвижении неких идеалов и ценностей". "Это трудно рассматривать все иначе, чем скрытую угрозу и провокацию", - прокомментировала представитель МИД РФ.