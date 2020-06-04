В Москве запись на электронное голосование по поправкам начнется 5 июня

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запись на участие в электронном голосовании в столице по поправкам в Конституцию России начнется 5 июня, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании ЦИК РФ в четверг.
"На данный момент мы готовы открыть запись с 5 числа, с завтрашнего дня, для тех избирателей, которые захотят принять участие в дистанционном электронном голосовании", - сказал Костырко.
Он отметил, что для этого связали учётные записи на московском портале с регистром избирателей.
Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил на заседании ЦИК, что его ведомство готово к запуску на портале госуслуг электронной формы заявления для голосования по поправкам к Конституции РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.