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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T16:29
https://ria.ru/20200604/1572472098.html
В Москве запись на электронное голосование по поправкам начнется 5 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

В Москве запись на электронное голосование по поправкам начнется 5 июня

16:29 04.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запись на участие в электронном голосовании в столице по поправкам в Конституцию России начнется 5 июня, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании ЦИК РФ в четверг.
"На данный момент мы готовы открыть запись с 5 числа, с завтрашнего дня, для тех избирателей, которые захотят принять участие в дистанционном электронном голосовании", - сказал Костырко.
Он отметил, что для этого связали учётные записи на московском портале с регистром избирателей.
Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил на заседании ЦИК, что его ведомство готово к запуску на портале госуслуг электронной формы заявления для голосования по поправкам к Конституции РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кремлевская набережная в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюМаксут ШадаевКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинМоскваОбщество
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