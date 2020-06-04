В МИД призвали США прекратить политику запугивания в отношении Венесуэлы

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва требует от США прекратить политику экономического запугивания в отношении Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкционное давление продолжается. За все в принципе допустимые рамки выходят прозвучавшие несколько дней назад некие предупреждения администрации США правительствам по всему мира относительно любого содействия поставкам Венесуэле иранского топлива. К ранее звучавшим угрозам в отношение страховщиков и судовладельцев теперь добавляется запугивание Вашингтоном администраций портов, собственников и капитанов судов", - сказала она во время онлайн-брифинга в четверг.
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Также, напомнила Захарова, на днях минфин США включил в санкционный список еще четыре судоходные компании, которые были задействованы в транспортировке топлива в Венесуэлу.
"Мы, безусловно, осуждаем эту противозаконную практику. Мы требуем прекратить подобные действия в отношении суверенного государства и напоминаем, что сейчас для Венесуэлы приоритет - преодоление внутренних разногласий и недоверия", - подчеркнула она.