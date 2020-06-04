В МИД призвали США прекратить политику запугивания в отношении Венесуэлы

"Мы, безусловно, осуждаем эту противозаконную практику. Мы требуем прекратить подобные действия в отношении суверенного государства и напоминаем, что сейчас для Венесуэлы приоритет - преодоление внутренних разногласий и недоверия", - подчеркнула она.