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2020-06-04T16:51
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В МИД призвали США прекратить политику запугивания в отношении Венесуэлы
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РИА Новости

В МИД призвали США прекратить политику запугивания в отношении Венесуэлы

16:29 04.06.2020 (обновлено: 16:51 04.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва требует от США прекратить политику экономического запугивания в отношении Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкционное давление продолжается. За все в принципе допустимые рамки выходят прозвучавшие несколько дней назад некие предупреждения администрации США правительствам по всему мира относительно любого содействия поставкам Венесуэле иранского топлива. К ранее звучавшим угрозам в отношение страховщиков и судовладельцев теперь добавляется запугивание Вашингтоном администраций портов, собственников и капитанов судов", - сказала она во время онлайн-брифинга в четверг.
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Также, напомнила Захарова, на днях минфин США включил в санкционный список еще четыре судоходные компании, которые были задействованы в транспортировке топлива в Венесуэлу.
"Мы, безусловно, осуждаем эту противозаконную практику. Мы требуем прекратить подобные действия в отношении суверенного государства и напоминаем, что сейчас для Венесуэлы приоритет - преодоление внутренних разногласий и недоверия", - подчеркнула она.
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