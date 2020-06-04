ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в Кабуле

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* в четверг взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле, в результате которого погибли два человека, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Во вторник вечером взрыв прогремел в мечети в районе Вазир-Акбар-Хан в Кабуле. Согласно заявлению министерства внутренних дел Афганистана, взрыв произвел террорист-смертник. Не менее двух человек погибли, ещё двое получили ранения. Одним из погибших был имам Мохаммад Аяз Ниязи.
Согласно заявлению, атака была направлена против имама, которого описали как "пропагандирующего зло вероотступника, верного изменническому правительству Афганистана".
В свою очередь радикальное движение "Талибан" ранее осудило нападение на мечеть.
* Террористическая организация, запрещена в России
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