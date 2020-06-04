Складской комплекс стоимостью 950 миллионов рублей построят в Химках

Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Финская компания по аренде спецтехники построит производственно-складской комплекс стоимостью 950 миллионов рублей в городском округе Финская компания по аренде спецтехники построит производственно-складской комплекс стоимостью 950 миллионов рублей в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Разрешение на строительство комплекса общей площадью 1830 квадратных метров предназначенного для ремонта и обслуживания спецтехники на территории городского округа Химки было получено компанией PEKKANISKA (ЗАО "Автокран Аренда" – ред.).

"Строительство производственно-складского комплекса – это еще один шаг к расширению и развитию деятельности компании на территории Московской области. Проект предусматривает создание более 100 дополнительных рабочих мест для жителей региона. Объем инвестиций составит 950 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.