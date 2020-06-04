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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-06-04T16:27
https://ria.ru/20200604/1572471994.html
Складской комплекс стоимостью 950 миллионов рублей построят в Химках
https://cdn25.img.ria.ru/images/136496/73/1364967360_0:140:1774:1138_1036x0_80_0_0_3f5c99ae0d7d1e99e7393d4cd1b72950.jpg
РИА Новости

Складской комплекс стоимостью 950 миллионов рублей построят в Химках

16:27 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИнформационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Финская компания по аренде спецтехники построит производственно-складской комплекс стоимостью 950 миллионов рублей в городском округе Химки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Разрешение на строительство комплекса общей площадью 1830 квадратных метров предназначенного для ремонта и обслуживания спецтехники на территории городского округа Химки было получено компанией PEKKANISKA (ЗАО "Автокран Аренда" – ред.).
"Строительство производственно-складского комплекса – это еще один шаг к расширению и развитию деятельности компании на территории Московской области. Проект предусматривает создание более 100 дополнительных рабочих мест для жителей региона. Объем инвестиций составит 950 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
По данным пресс-службы строительство комплекса планируется завершить к II кварталу 2021 года. Производственная программа предусматривает обслуживание и ремонт до тысячи единиц техники в год.
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