Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России будет расти, уверен эксперт

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Доля малого и среднего бизнеса в общем ВВП России будет расти, несмотря на коронавирус и возникшие из-за него трудности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Доля малого и среднего бизнеса в общем ВВП России будет расти, несмотря на коронавирус и возникшие из-за него трудности, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра развития предпринимательства Like Центр Василий Алексеев.

Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна вырасти до 25 миллионов человек, а доля МСП в ВВП должна достигнуть 32,5%. Также среди целей – увеличение доли экспорта субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10%.

"Я уверен, что доля малого и среднего бизнеса в общем ВВП страны будет расти. В России очень много умных и целеустремленных предпринимателей. Если государство будет популяризировать и поддерживать малый бизнес, будет рассказывать о новых возможностях, то это приведет к развитию предпринимательства. При этом важно, чтобы государство не "осаждало" малый бизнес", - сказал Алексеев.

По его мнению, малому бизнесу во время кризиса помогают выживать как минимум две черты. Предприниматели, которые изначально грамотно строят свой бизнес, всегда продумывают "план Б" на случай, если что-то пойдет не так, иначе они не получат денег инвесторов, уверен Алексеев. Вдобавок, малый бизнес отличается гибкостью. Небольшие предприятия могут закрыться и открыться одним днем, либо быстро перестроиться.