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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T16:26
https://ria.ru/20200604/1572471910.html
В МИД прокомментировали поставки ИВЛ из США в Россию
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РИА Новости

В МИД прокомментировали поставки ИВЛ из США в Россию

16:26 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки США аппаратов искусственной вентиляции лёгких в Россию являются прекрасным примером кооперации двух стран в трудные времена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, это прекрасный пример того, как в очень непростой ситуации страны могут налаживать кооперацию, партнёрство и сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге.
Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в четверг в Москве. Всего США выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов, первая партия из 50 аппаратов была отправлена в Москву в конце мая.
Россия также в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
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В МИД РФ ранее сообщили, что как и поставка Россией медицинского оборудования в США, которая состоялась в апреле, так и прибывающая из Америки помощь осуществляется на безвозмездной основе, российская и американская стороны полностью оплатили собственные поставки.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что фонд полностью оплатил груз с медоборудованием для США, поставленный в апреле на фоне коронавируса, а американская сторона полностью оплачивает ответный груз для РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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