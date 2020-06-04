В МИД прокомментировали поставки ИВЛ из США в Россию

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки Поставки США аппаратов искусственной вентиляции лёгких в Россию являются прекрасным примером кооперации двух стран в трудные времена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мне кажется, это прекрасный пример того, как в очень непростой ситуации страны могут налаживать кооперацию, партнёрство и сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге.

Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в четверг в Москве . Всего США выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов, первая партия из 50 аппаратов была отправлена в Москву в конце мая.

Россия также в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.

В МИД РФ ранее сообщили, что как и поставка Россией медицинского оборудования в США, которая состоялась в апреле, так и прибывающая из Америки помощь осуществляется на безвозмездной основе, российская и американская стороны полностью оплатили собственные поставки.

В Российском фонде прямых инвестиций ( РФПИ ) подтвердили, что фонд полностью оплатил груз с медоборудованием для США, поставленный в апреле на фоне коронавируса, а американская сторона полностью оплачивает ответный груз для РФ.