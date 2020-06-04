В МИД прокомментировали решение ЕС продлить санкции против Сирии

Обновленные санкции Евросоюза против Сирии будут действовать до 1 июня 2021 года.

"Вызывает разочарование, что Евросоюз в конце мая вслед за США принял решение о продлении односторонних санкций против Сирии", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в Москве неоднократно указывали, что подобные рестрикции "не только калечат сирийскую экономику, но и препятствуют закупке жизненно важных лекарств, медицинского оборудования, гуманитарных товаров".