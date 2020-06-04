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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-04T16:24
https://ria.ru/20200604/1572471749.html
В МИД прокомментировали решение ЕС продлить санкции против Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1036x0_80_0_0_62a08927ca5b1b701bba1a29426eebb9.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали решение ЕС продлить санкции против Сирии

16:24 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Москва разочарована тем, что страны Евросоюза вслед за США в конце мая продлили односторонние санкции в отношении Сирии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновленные санкции Евросоюза против Сирии будут действовать до 1 июня 2021 года.
"Вызывает разочарование, что Евросоюз в конце мая вслед за США принял решение о продлении односторонних санкций против Сирии", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, в Москве неоднократно указывали, что подобные рестрикции "не только калечат сирийскую экономику, но и препятствуют закупке жизненно важных лекарств, медицинского оборудования, гуманитарных товаров".
В конце июня Евросоюз намерен провести очередную конференцию по Сирии без участия правительства Арабской Республики. На конференции будет обсуждаться гуманитарная помощь и политическое урегулирование в Сирии.
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