МИД России: ВОЗ пока не получила новых данных США о выходе из организации

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретариат ВОЗ не получил никаких новых данных США о выходе из организации, пока были только заявления в соцсетях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что же мы имеем на данный момент? Так вот, американская сторона не представила уточняющих комментариев в связи с заявлением своего президента. По имеющейся информации, в секретариат ВОЗ в Женеве никаких дополнительных сообщений из Вашингтона на данный момент также не поступало. Со своей стороны продолжим внимательно следить за развитием ситуации, потому что речь идет не только о заявлениях в Твиттере, речь идет о процедуре выхода", - сказала она во время онлайн-брифинга в четверг.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.