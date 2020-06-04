МИД России: ВОЗ пока не получила новых данных США о выходе из организации

"Что же мы имеем на данный момент? Так вот, американская сторона не представила уточняющих комментариев в связи с заявлением своего президента. По имеющейся информации, в секретариат ВОЗ в Женеве никаких дополнительных сообщений из Вашингтона на данный момент также не поступало. Со своей стороны продолжим внимательно следить за развитием ситуации, потому что речь идет не только о заявлениях в Твиттере, речь идет о процедуре выхода", - сказала она во время онлайн-брифинга в четверг.