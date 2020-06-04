Друг умершего Флойда рассказал о последних минутах его жизни

Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Друг скончавшегося в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда рассказал, что в последние минуты перед смертью тот просил объяснить ему, за что его задерживают, но не оказывал никакого сопротивления.

"Он с самого начала пытался самым покорным образом показать, что он абсолютно не сопротивляется... Я слышал, как он умолял: "Пожалуйста, офицер, за что все это?", - рассказал друг Флойда Морис Лестер Холл, который находился с ним в машине в день его смерти, газете New York Times

По словам Холла, Флойд просил, чтобы кто-нибудь помог ему, потому что он умирал.

"Я навсегда запомню страх на лице Флойда... Что останется со мной навсегда - это то, что я видел, как взрослый мужчина плачет перед тем, как умереть", - сказал Холл.

Газета сообщила, что сам друг Флойда, которого обвиняют в хранении огнестрельного оружия, домашнем насилии и хранении наркотиков, в момент задержания назвал ложное имя и уехал из Миннеаполиса в Хьюстон через два дня.