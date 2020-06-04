В Брянске арестовали опекуна девочки, попавшей в больницу с обморожением

Ранее сообщалось, что девочку из приемной семьи в Брянске госпитализировали с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточнили в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. Сейчас девочка находится в больнице. По предварительным данным, она жила с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем.