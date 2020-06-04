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В Брянске арестовали опекуна девочки, попавшей в больницу с обморожением
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РИА Новости

В Брянске арестовали опекуна девочки, попавшей в больницу с обморожением

16:23 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БРЯНСК, 4 июн – РИА Новости. Суд в Брянске арестовал опекуна семилетней девочки, госпитализированной из приемной семьи с истощением и обморожением, женщине предъявлено обвинение, следует из сообщения СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что девочку из приемной семьи в Брянске госпитализировали с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточнили в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. Сейчас девочка находится в больнице. По предварительным данным, она жила с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем.
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"На основании собранных доказательств опекуну малолетнего предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей в отношении несовершеннолетнего). По ходатайству следователей Бежицким районным судом города Брянска обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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