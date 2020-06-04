В рядах боевиков в Ливии воюют сирийские террористы, заявили в МИД

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В составе вооруженных группировок, участвующих в боевых действиях в Ливии, сражаются террористы из Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИД выразили озабоченность участившимися преступлениями, совершаемыми вооруженными милициями в Ливии. Захарова заявила, что в составе этих формирований сражаются сирийские боевики, включая членов террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. Она также напомнила, что данная организация выступает под новым "брендом" – "Хаят Тахрир аш-Шам"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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