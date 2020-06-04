Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T17:35
https://ria.ru/20200604/1572471494.html
В рядах боевиков в Ливии воюют сирийские террористы, заявили в МИД
https://cdn21.img.ria.ru/images/155241/44/1552414409_0:32:3071:1759_1036x0_80_0_0_e68a88056b68f23329fdc8ab123fe482.jpg
РИА Новости

В рядах боевиков в Ливии воюют сирийские террористы, заявили в МИД

16:22 04.06.2020 (обновлено: 17:35 04.06.2020)
258
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В составе вооруженных группировок, участвующих в боевых действиях в Ливии, сражаются террористы из Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИД выразили озабоченность участившимися преступлениями, совершаемыми вооруженными милициями в Ливии. Захарова заявила, что в составе этих формирований сражаются сирийские боевики, включая членов террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. Она также напомнила, что данная организация выступает под новым "брендом" – "Хаят Тахрир аш-Шам"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Вчера, 15:26
Силы ПНС заявили о полном контроле над Триполи
101041
Обсудить 0
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияСирияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва глубоко обеспокоена событиями на западе Ливии
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали решение ЕС продлить санкции против Сирии
Здание МИД России
Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Сирии
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи
Военный конвой США в Сирии
США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве
Вице-премьер ПНС Ливии спрогнозировал снижение эскалации конфликта
Военные в Ливии
Эксперт оценил ситуацию в Ливии
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
МИД надеется, что Турция выполнит обязательства по Идлибу
Вид на Каракас
В МИД допустили новые проникновения в Венесуэлу со стороны США
Cирийские средства противовозду. 21 января 2019
ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля
Обстрел позиций боевиков сирийской армией в провинции Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб
Вид на Каракас
В МИД призвали США прекратить политику запугивания в отношении Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали поставки ИВЛ из США в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния