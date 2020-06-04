В рядах боевиков в Ливии воюют сирийские террористы, заявили в МИД

В МИД выразили озабоченность участившимися преступлениями, совершаемыми вооруженными милициями в Ливии. Захарова заявила, что в составе этих формирований сражаются сирийские боевики, включая членов террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. Она также напомнила, что данная организация выступает под новым "брендом" – "Хаят Тахрир аш-Шам"*.