В МИД оценили ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 25 тысяч россиян, которые находятся за границей, с конца мая обратились в российские загранучреждения с просьбой вывезти их на родину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На конец мая в российские загранучреждения с просьбой о вывозе обратились около 25 тысяч человек. Списки делаются порталом госуслуг, но при этом и российские загранучреждения находятся на связи с нашим ведомством, с Минкомсвязью, ведут работу по выверке, сверке этих заявлений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
При этом, по ее словам, очевидно, что число людей, которым нужна помощь с возвращением, увеличится, например, после того, как завершится учебный год.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.