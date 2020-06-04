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2020-06-04T16:22
https://ria.ru/20200604/1572471464.html
В МИД оценили ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_063e1bf3ed9d5836cc9fe1e1d2433f45.jpg
РИА Новости

В МИД оценили ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

16:22 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 25 тысяч россиян, которые находятся за границей, с конца мая обратились в российские загранучреждения с просьбой вывезти их на родину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На конец мая в российские загранучреждения с просьбой о вывозе обратились около 25 тысяч человек. Списки делаются порталом госуслуг, но при этом и российские загранучреждения находятся на связи с нашим ведомством, с Минкомсвязью, ведут работу по выверке, сверке этих заявлений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
При этом, по ее словам, очевидно, что число людей, которым нужна помощь с возвращением, увеличится, например, после того, как завершится учебный год.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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