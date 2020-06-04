В МИД оценили ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

"На конец мая в российские загранучреждения с просьбой о вывозе обратились около 25 тысяч человек. Списки делаются порталом госуслуг, но при этом и российские загранучреждения находятся на связи с нашим ведомством, с Минкомсвязью, ведут работу по выверке, сверке этих заявлений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.