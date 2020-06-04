Москва глубоко обеспокоена событиями на западе Ливии

Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

По ее словам, гуманитарное перемирие, которое было объявлено ливийской национальной армией по случаю Рамадана и на фоне пандемии, нарушается, вооруженные группировки продолжают боевые действия.