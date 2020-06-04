Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T16:42
https://ria.ru/20200604/1572471388.html
Москва глубоко обеспокоена событиями на западе Ливии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1036x0_80_0_0_1dbf1be299d8f0481fad2d518a291e4f.jpg
РИА Новости

Москва глубоко обеспокоена событиями на западе Ливии

16:21 04.06.2020 (обновлено: 16:42 04.06.2020)
382
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена событиями на западе Ливии, гуманитарное перемирие нарушается, продолжение боевых действий грозит катастрофой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если говорить в целом о ситуации, то мы глубоко обеспокоены развитием событий на западе Ливии. Вызывают озабоченность участившиеся преступления, совершаемые вооруженными милициями. В их составе сражаются перемещенные из Сирии боевики, включая членов листированной Совбезом ООН террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), то есть признанной в виде террористической. Напомню, она выступает под новым брендом - "Хаят Тахрир аш-Шам", - сказала Захарова на брифинге.
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
Вчера, 14:21
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи
По ее словам, гуманитарное перемирие, которое было объявлено ливийской национальной армией по случаю Рамадана и на фоне пандемии, нарушается, вооруженные группировки продолжают боевые действия.
Как подчеркнула Захарова, "продолжение таких действий приведет к усугублению системного кризиса, который грозит Ливии и ее народу катастрофическими последствиями".
501015
Обсудить 0
МоскваЛивияВ мире
Рекомендуем
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром
Военные в Ливии
В рядах боевиков в Ливии воюют сирийские террористы, заявили в МИД
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи
Военный конвой США в Сирии
США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве
Вице-премьер ПНС Ливии спрогнозировал снижение эскалации конфликта
Здание МИД России
Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали решение ЕС продлить санкции против Сирии
Военные в Ливии
Эксперт оценил ситуацию в Ливии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о наращивании США военной группировки на Ближнем Востоке
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
В МИД прокомментировали идею о "будапештском формате" по Донбассу
Сотрудники полиции в США
СМИ: власти рассмотрят версию о теракте после атаки на полицию в Бруклине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали поставки ИВЛ из США в Россию
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
МИД надеется, что Турция выполнит обязательства по Идлибу
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
МИД призвал США не вмешиваться в дела Гонконга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния