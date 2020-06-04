МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена событиями на западе Ливии, гуманитарное перемирие нарушается, продолжение боевых действий грозит катастрофой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если говорить в целом о ситуации, то мы глубоко обеспокоены развитием событий на западе Ливии. Вызывают озабоченность участившиеся преступления, совершаемые вооруженными милициями. В их составе сражаются перемещенные из Сирии боевики, включая членов листированной Совбезом ООН террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), то есть признанной в виде террористической. Напомню, она выступает под новым брендом - "Хаят Тахрир аш-Шам", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, гуманитарное перемирие, которое было объявлено ливийской национальной армией по случаю Рамадана и на фоне пандемии, нарушается, вооруженные группировки продолжают боевые действия.
Как подчеркнула Захарова, "продолжение таких действий приведет к усугублению системного кризиса, который грозит Ливии и ее народу катастрофическими последствиями".