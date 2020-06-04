СМИ: власти рассмотрят версию о теракте после атаки на полицию в Бруклине

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представители властей Представители властей Нью-Йорка , ведущие расследование по делу о нападении на полицейских во время комендантского часа в Бруклине, рассматривают версию о теракте, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили огнестрельное и ножевое ранения, еще один - травму руки в среду во время комендантского часа в районе Нью-Йорка Бруклине.

Как отмечает телеканал, двое полицейские патрулировали район, чтобы пресечь случаи мародерства во время протестных акций. По данным источников телеканала, 20-летний подозреваемый ранил одного из них ножом. Послышались выстрелы, и находившийся неподалеку третий полицейский открыл ответный огонь. Когда он прибыл на место происшествия, в руках подозреваемого было оружие одного из полицейских.

По данным телеканала, в нападении подозревается Дзенан Камович, иммигрант из балканского региона, проживающий в Бруклине. Как сообщили источники, рассматривается версия о том, что его действия могли быть связаны с терроризмом и навеяны преступлениями террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Несмотря на то, что инцидент произошел во время комендантского часа, введенного в городе из-за беспорядков, считается, что с протестами он не связан, отмечает телеканал.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.