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2020-06-04T16:18
https://ria.ru/20200604/1572471256.html
СМИ: власти рассмотрят версию о теракте после атаки на полицию в Бруклине
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РИА Новости

СМИ: власти рассмотрят версию о теракте после атаки на полицию в Бруклине

16:18 04.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представители властей Нью-Йорка, ведущие расследование по делу о нападении на полицейских во время комендантского часа в Бруклине, рассматривают версию о теракте, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что двое полицейских получили огнестрельное и ножевое ранения, еще один - травму руки в среду во время комендантского часа в районе Нью-Йорка Бруклине.
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Вчера, 08:52
В Бруклине во время комендантского часа пострадали трое полицейских
Как отмечает телеканал, двое полицейские патрулировали район, чтобы пресечь случаи мародерства во время протестных акций. По данным источников телеканала, 20-летний подозреваемый ранил одного из них ножом. Послышались выстрелы, и находившийся неподалеку третий полицейский открыл ответный огонь. Когда он прибыл на место происшествия, в руках подозреваемого было оружие одного из полицейских.
По данным телеканала, в нападении подозревается Дзенан Камович, иммигрант из балканского региона, проживающий в Бруклине. Как сообщили источники, рассматривается версия о том, что его действия могли быть связаны с терроризмом и навеяны преступлениями террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Несмотря на то, что инцидент произошел во время комендантского часа, введенного в городе из-за беспорядков, считается, что с протестами он не связан, отмечает телеканал.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаИсламское государствоНью-Йорк (город)СШАВ мире
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