Водитель, катавший друзей на окнах машины в Уфе, заплатит штраф

УФА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Башкирии составили четыре административных протокола в отношении водителя, который катал по Уфе друзей в окнах своей машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Ранее ГТРК "Башкортостан" сообщала, что дорожные инспекторы задержали в Уфе 21-летнего жителя Мечетлинского района, который ради шутки ездил по городу, усадив друзей на открытые оконные проемы своего автомобиля.
"Водитель был задержан, на него составили четыре протокола. Два – за нарушение правил перевозки пассажиров и еще два - за неиспользование ремней безопасности", - прокомментировали в ГИБДД, отметив, что статьи данных административных нарушений предполагают штраф.