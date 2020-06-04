Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T16:18
https://ria.ru/20200604/1572471233.html
Водитель, катавший друзей на окнах машины в Уфе, заплатит штраф
https://cdn22.img.ria.ru/images/155737/08/1557370839_0:91:3077:1822_1036x0_80_0_0_a987681caca8c9ffef144534b054682c.jpg
РИА Новости

Водитель, катавший друзей на окнах машины в Уфе, заплатит штраф

16:18 04.06.2020
129
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
УФА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Башкирии составили четыре административных протокола в отношении водителя, который катал по Уфе друзей в окнах своей машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Ранее ГТРК "Башкортостан" сообщала, что дорожные инспекторы задержали в Уфе 21-летнего жителя Мечетлинского района, который ради шутки ездил по городу, усадив друзей на открытые оконные проемы своего автомобиля.
"Водитель был задержан, на него составили четыре протокола. Два – за нарушение правил перевозки пассажиров и еще два - за неиспользование ремней безопасности", - прокомментировали в ГИБДД, отметив, что статьи данных административных нарушений предполагают штраф.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 14:39
Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП
411002
Обсудить 1
УфаПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции в США
СМИ: власти рассмотрят версию о теракте после атаки на полицию в Бруклине
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Друг умершего Флойда рассказал о последних минутах его жизни
Автомобиль Прокуратуры России
В Сочи двум братьям-полицейским вынесли приговор за взяточничество
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Суд в Саратове продлил домашний арест полицейским, обвиняемым в пытках
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"
Кайли Дженнер
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд
Вид на Каракас
В МИД допустили новые проникновения в Венесуэлу со стороны США
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Инспектор ГИБДД
Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП
Военный конвой США в Сирии
США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова
Лос-Анджелес
Бюджет полиции Лос-Анджелеса могут сократить для помощи афроамериканцам
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы в Иванове
В Москве появился новый тип пропусков
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП под Саратовом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся
Наручники
В Брянске арестовали опекуна девочки, попавшей в больницу с обморожением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния