Мясников назвал альтернативу аптечным витаминам

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем можно заменить витаминные комплексы, продающиеся в аптеках.
По его словам, за полезными веществами лучше идти на рынок.
Врач отметил, что мясо птицы, говядина, сезонные овощи и фрукты содержат в себе большое количество полезных микроэлементов.
"Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные", - сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Другими факторами, укрепляющими здоровье, являются движение, солнце, чистый воздух и отсутствие лишнего веса, заключил специалист.