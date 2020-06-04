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2020-06-04T16:18
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Мясников назвал альтернативу аптечным витаминам
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РИА Новости

Мясников назвал альтернативу аптечным витаминам

16:18 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем можно заменить витаминные комплексы, продающиеся в аптеках.
По его словам, за полезными веществами лучше идти на рынок.
Врач отметил, что мясо птицы, говядина, сезонные овощи и фрукты содержат в себе большое количество полезных микроэлементов.
"Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные", - сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Другими факторами, укрепляющими здоровье, являются движение, солнце, чистый воздух и отсутствие лишнего веса, заключил специалист.
Александр Мясников
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
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