Адвокат семьи Флойда уверен, что протесты повлияли на обвинение

Цветы и свечи на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Адвокат семьи погибшего после задержания полицией афроамериканца Адвокат семьи погибшего после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда Бен Крамп, считает, что без массовых протестов по всей стране экс-полицейским не были бы предъявлены обвинения в убийстве и в пособничестве убийству.

"Основываясь на прецеденте, что раньше было много других, нет, я не думаю, что мы бы увидели эти обвинения", - заявил Крамп в ходе интервью корреспонденту программы Today телеканала NBC

Адвокат и семья погибшего Флойда также убеждены, что власти должны ужесточить обвинение против бывшего сотрудника полиции Дерека Чавена, и обвинить его в убийстве первой степени. Они считают, что Чавен совершил убийство намеренно. Согласно законодательству Миннесоты, к убийствам первой степени относится в том числе спланированное убийство, максимальное наказание - пожизненное заключение.

Ранее было принято решение, что генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон ужесточит обвинение против экс-полицейского до второй степени. Законодательство штата предполагает, что таким преступлением считается ранее неспланированное умышленное убийство. К примеру, когда к смерти жертвы привело намеренное причинение тяжкого вреда. Максимальное наказание по обвинению - 40 лет лишения свободы. Сначала полицейского Чавена обвинили в убийстве третьей степени – в непредумышленном причинении смерти, что грозило 25 годами лишения свободы.

Еще троих также проходящих по делу афроамериканца Джорджа Флойда бывших полицейских в среду обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Ранее сообщалось, что на месте преступления были четверо полицейских - Томас Лейн, Александер Куэнг, Ту Тао, а также Дерек Чавен, который обвиняется в убийстве Флойда. Все они были вскоре уволены из полиции.