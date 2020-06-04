Порядка 220 тысяч дорожных ям устранили в Подмосковье

"В среднем еженедельно дорожные службы ремонтируют порядка 20 тысяч ям. На сегодняшний день устранено более 170 тысяч ям на региональной сети, на муниципальной — около 46 тысяч. Работы контролируются через автоматизированную Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.