Порядка 220 тысяч дорожных ям устранили в Подмосковье

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Почти 220 тысяч дорожных ям устранили на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"В среднем еженедельно дорожные службы ремонтируют порядка 20 тысяч ям. На сегодняшний день устранено более 170 тысяч ям на региональной сети, на муниципальной — около 46 тысяч. Работы контролируются через автоматизированную Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
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