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Новости Подмосковья
2020-06-04T16:13
https://ria.ru/20200604/1572470787.html
Порядка 220 тысяч дорожных ям устранили в Подмосковье
https://cdn24.img.ria.ru/images/135083/95/1350839557_0:147:3122:1903_1036x0_80_0_0_1ef85811a476090781c81fb2b923a469.jpg
РИА Новости

Порядка 220 тысяч дорожных ям устранили в Подмосковье

16:13 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРемонт на дороге. Архивное фото
Ремонт на дороге. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Почти 220 тысяч дорожных ям устранили на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"В среднем еженедельно дорожные службы ремонтируют порядка 20 тысяч ям. На сегодняшний день устранено более 170 тысяч ям на региональной сети, на муниципальной — около 46 тысяч. Работы контролируются через автоматизированную Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он добавил, что лидерами по ямочному ремонту дорог является городской округ Сергиев-Посад, где оцифровали и устранили свыше трех тысяч ям. На втором месте расположилась Балашиха (2,7 тысяч ям), замкнул тройку лидеров городской окргу Раменское  (2,4 тысяч ям).
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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