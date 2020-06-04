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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T16:13
https://ria.ru/20200604/1572470710.html
В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 78
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 78

16:13 04.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 4 июн - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 6522, за сутки выявлены 262 новых случая, число выздоровевших достигло 3737, число жертв вируса возросло до 78, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 6522 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3737 человек вылечились, 78 человек умерли, 2707 человек продолжают лечение в больницах особого режима",- говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за период с начала эпидемии в республике было проведено 322 574 теста на выявление COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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