В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 78

БАКУ, 4 июн - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 6522, за сутки выявлены 262 новых случая, число выздоровевших достигло 3737, число жертв вируса возросло до 78, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 6522 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3737 человек вылечились, 78 человек умерли, 2707 человек продолжают лечение в больницах особого режима",- говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за период с начала эпидемии в республике было проведено 322 574 теста на выявление COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.