Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T16:12
https://ria.ru/20200604/1572470679.html
Адвокат Порошенко раскритиковал решение о принудительном приводе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:95:2727:1628_1036x0_80_0_0_fa5a10f0952223dd8a0d48fc4ad8ae26.jpg
РИА Новости

Адвокат Порошенко раскритиковал решение о принудительном приводе

16:12 04.06.2020
969
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что решение Печерского районного суда Киева о принудительном приводе бывшего главы государства на допрос было принято с нарушением законодательства, об этом он написал в своем Facebook.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Печерский суд Киева удовлетворил их ходатайство и разрешил принудительный привод Петра Порошенко на допрос 10 июня по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин.
Петр Порошенко
Вчера, 14:17
Суд в Киеве разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня
"В сети - очередная волна новостей об очередном решении Печерского суда о приводе свидетеля Петра Порошенко в ГБР. Мало им незаконного обыска, мало позорного штурма музея. В который раз нагло нарушен закон. В соответствии со статьей 482-2 уголовно-процессуального кодекса Украины подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали", - написал Головань.
Ранее Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, однако он туда не пришел. По данным ведомства, допрос касался дела, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". Порошенко заявил, что все картины были ввезены на Украину законно и готов представить оригиналы таможенных деклараций. Он с женой приняли участие в открытии выставки в музее имени Ивана Гончара в Киеве, где представлены эти картины.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
3 июня, 16:31
Защита Порошенко подала пять жалоб после обыска в музее в Киеве
0261000
Обсудить 3
Петр ПорошенкоИван ГончаровКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВСУ стягивают в Донбасс весь спектр вооружений, заявил Лукашевич
Украинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане)
Украинский журналист Гордон заявил о "гипнотических" способностях
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
Симферопольское водохранилище
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
В МИД прокомментировали идею о "будапештском формате" по Донбассу
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"
Здание МИД России
В МИД назвали основной источник кибератак на Россию из-за рубежа
Заседание Верховной рады Украины
В партии Порошенко требуют отставки правительства Украины
Военный конвой США в Сирии
США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния