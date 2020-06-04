Адвокат Порошенко раскритиковал решение о принудительном приводе

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Печерский суд Киева удовлетворил их ходатайство и разрешил принудительный привод Петра Порошенко на допрос 10 июня по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин.

"В сети - очередная волна новостей об очередном решении Печерского суда о приводе свидетеля Петра Порошенко в ГБР. Мало им незаконного обыска, мало позорного штурма музея. В который раз нагло нарушен закон. В соответствии со статьей 482-2 уголовно-процессуального кодекса Украины подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали", - написал Головань.