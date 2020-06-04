Адвокат Порошенко раскритиковал решение о принудительном приводе

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что решение Печерского районного суда Киева о принудительном приводе бывшего главы государства на допрос было принято с нарушением законодательства, об этом он написал в своем Facebook.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Печерский суд Киева удовлетворил их ходатайство и разрешил принудительный привод Петра Порошенко на допрос 10 июня по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин.
"В сети - очередная волна новостей об очередном решении Печерского суда о приводе свидетеля Петра Порошенко в ГБР. Мало им незаконного обыска, мало позорного штурма музея. В который раз нагло нарушен закон. В соответствии со статьей 482-2 уголовно-процессуального кодекса Украины подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали", - написал Головань.
Ранее Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, однако он туда не пришел. По данным ведомства, допрос касался дела, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". Порошенко заявил, что все картины были ввезены на Украину законно и готов представить оригиналы таможенных деклараций. Он с женой приняли участие в открытии выставки в музее имени Ивана Гончара в Киеве, где представлены эти картины.