Опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

История называется "Погоня как счастье" (Pursuit As Happiness). В повествовании главный герой по имени Эрнест Хемингуэй вместе с друзьями пытается поймать огромного марлина.

Сюжет перекликается с событиями повести "Старик и море", впервые изданной в 1952 году. Внук писателя Шон Хемингуэй нашел рукопись в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

Эрнест Миллер Хемингуэй — известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Многие его произведения, например "По ком звонит колокол", "Прощай оружие!", "Старик и море", переведены на множество языков и признаны достоянием мировой литературы.