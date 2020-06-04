Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-04T17:36
https://ria.ru/20200604/1572470650.html
Опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572469999_0:166:2255:1434_1036x0_80_0_0_8a3cf486f934afcf305401c868960243.jpg
РИА Новости

Опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

16:12 04.06.2020 (обновлено: 17:36 04.06.2020)
2572
© AP PhotoЭрнест Хемингуэй
Эрнест Хемингуэй
© AP Photo
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Журнал New Yorker опубликовал ранее неизвестный рассказ американского писателя Эрнеста Хемингуэя.
История называется "Погоня как счастье" (Pursuit As Happiness). В повествовании главный герой по имени Эрнест Хемингуэй вместе с друзьями пытается поймать огромного марлина.
Сюжет перекликается с событиями повести "Старик и море", впервые изданной в 1952 году. Внук писателя Шон Хемингуэй нашел рукопись в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.
Эрнест Миллер Хемингуэй — известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Многие его произведения, например "По ком звонит колокол", "Прощай оружие!", "Старик и море", переведены на множество языков и признаны достоянием мировой литературы.
Хемингуэй принимал участие во Второй мировой войне. В качестве военного корреспондента участвовал в полетах британских ВВС, описывая высадку союзников в Нормандии, в августе 1944 года вошел с американскими войсками в Париж. За храбрость он был удостоен Бронзовой звезды.
Репродукция рисунка Эрнест Хемингуэй
21 июля 2019, 08:00
"Умные люди редко счастливы": что вы знаете о Хемингуэе?
5203002
Обсудить 1
КультураЭрнест Хемингуэй
Рекомендуем
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Логотип ВКонтакте
"ВКонтакте" запустила сервис съемки видео с управлением жестами
Здание Международного аэропорта Сочи
Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе по качеству обслуживания
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы в Иванове
В Москве появился новый тип пропусков
Девушка до и после избавления от наркотической зависимости
Девушка бросила наркотики и преобразилась до неузнаваемости
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"
Завод Электроцинк во Владикавказе
Российский завод выставили на продажу на "Авито"
Роман Головченко
Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьером Белоруссии
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Изъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео
У семьи из Оренбуржья во время "спецоперации" отобрали четырех детей
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020
В Польше начались учения по переброске американских войск в Европу
Джеймс Мэттис
Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом в мире"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Военные-добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния