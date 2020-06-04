МИД надеется, что в Вашингтоне в отношении ВОЗ возобладает здравый смысл

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Москва надеется, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Надеемся, что возобладает здравый смысл. Сейчас как никогда нужны солидарность, готовность к многостороннему взаимодействию", - заявила она.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.