В Мордовии умерла пациентка с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Девяностолетняя женщина с Девяностолетняя женщина с коронавирусом скончалась в Саранске , у нее была двусторонняя пневмония, сообщает оперштаб Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 14 пациентов с COVID-19.

"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончалась жительница Саранска, 90 лет, с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония и положительным анализом на коронавирус", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Мордовии зарегистрировано 39 новых случаев коронавируса, из них в Рузаевском районе выявлено девять случаев, в Саранске – восемь, в Ардатовском районе – семь, в Атяшевском районе - четыре. "Среди подтвержденных сегодня больных преобладают лица старшего возраста: 15 человек старше 60 лет и 11 - в возрастной группе от 50 до 60 лет", - отмечается в сообщении.

Всего в Мордовии выявлен 2051 случай коронавируса, 1142 человека выписаны с выздоровлением.