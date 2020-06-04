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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T16:09
https://ria.ru/20200604/1572470440.html
В Мордовии умерла пациентка с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Мордовии умерла пациентка с коронавирусом

16:09 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Девяностолетняя женщина с коронавирусом скончалась в Саранске, у нее была двусторонняя пневмония, сообщает оперштаб Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 14 пациентов с COVID-19.
"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончалась жительница Саранска, 90 лет, с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония и положительным анализом на коронавирус", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Мордовии зарегистрировано 39 новых случаев коронавируса, из них в Рузаевском районе выявлено девять случаев, в Саранске – восемь, в Ардатовском районе – семь, в Атяшевском районе - четыре. "Среди подтвержденных сегодня больных преобладают лица старшего возраста: 15 человек старше 60 лет и 11 - в возрастной группе от 50 до 60 лет", - отмечается в сообщении.
Всего в Мордовии выявлен 2051 случай коронавируса, 1142 человека выписаны с выздоровлением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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